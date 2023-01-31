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Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu; başkan ve 4 kişi gözaltında

Çanakkale'de Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda Başkan Ünal Çetin'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

31.01.2023 - 11:15 | | DHA
Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu; başkan ve 4 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenledi. Operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D., kamu çalışanı E.B ile müteahhitler R.G. ve B.B. gözaltına alındı

Gökçeada Belediyesine yolsuzluk operasyonu; başkan ve 4 kişi gözaltında

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