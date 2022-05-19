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Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez görüntülendi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'in ilk kez havalandığını duyurduğu yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez görüntülendi.

19.05.2022 - 11:48 | | İHA
Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez görüntülendi

TUSAŞ Genel Müdür Temel Kotil, Türkiye’nin yerli ve milli helikopteri Gökbey’in seri üretim öncesi son prototipi olan 4’üncü prototipin de havalandığını açıklayarak, fotoğraflarını paylaşmıştı. Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından projelendirilen ve TUSAŞ tarafından üretilen Gökbey, alanının en iyileri arasında yer alıyor.

Türkiye’nin yerli ve milli helikopterini üretmesi amacıyla yapımına başlanan ve başarıyla tasarlanan yerli ve milli genel maksat helikopteri ‘Gökbey’ hızla seri üretime doğru ilerliyor. En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan Gökbey genel maksat helikopteri, milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıyor ve üretiliyor.

Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez görüntülendi

‘Özgün Helikopter Programı’ çerçevesinde yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor. Helikopter geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, yangın müdahale helikopteri, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek. Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 tarihinde saat 06.00’da başarıyla gerçekleştirirken, 2022 yılının ortalarında da seri üretime geçmesi bekleniyor. Gökbey, tüm yapısal elemanları ile sıfırdan tasarlanıp üretildiği için tam bağımsız bir proje olması ile de dikkat çekiyor. Bu sayede her türlü koşul ve isteğe göre modifikasyon işlemleri gerçekleştirilerek konfügre edilebilecek.

 

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