Ä°nsanlÄ±k tarihinin bilinen en eski anÄ±tsal yapÄ±sÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶rkemli mekÃ¢nlarÄ±ndan Kolezyumâ€™un taÅŸ duvarlarÄ±na kendi sesini fÄ±sÄ±ldÄ±yor.

Anadoluâ€™dan Romaâ€™ya oradan da dÃ¼nyaya ulaÅŸan bu ses, 16 Nisan'da onu dÃ¼nyaya yeniden tanÄ±tan isimle bir kez daha duyulacak.

DÃ¼nyaya kutsal bir yerin gizemini anlatan GÃ¶beklitepe sergisini baÅŸlatan isim olan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy, binlerce yÄ±llÄ±k sÄ±rrÄ±n Romaâ€™daki bÃ¼yÃ¼k serÃ¼venine ÅŸimdi yerinde tanÄ±klÄ±k edecek.

Tarih ve anlamÄ±n iki kadim yapÄ±da iÃ§ iÃ§e geÃ§tiÄŸi bu anÄ±tsal buluÅŸma finale yaklaÅŸÄ±rken GÃ¶beklitepeâ€™nin binlerce yÄ±llÄ±k sesi, Romaâ€™nÄ±n iki bin yÄ±llÄ±k taÅŸlarÄ±nda son kez yankÄ±lanacak.

TARÄ°HÄ°N KALBÄ° ROMA'DA ATTI, YENÄ° ROTALAR YOLDA

Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'da, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan 5 milyonu aÅŸkÄ±n ziyaretÃ§iyi aÄŸÄ±rlayarak bÃ¼yÃ¼k ses getiren sergi, sadece TÃ¼rkiye'nin deÄŸil insanlÄ±k tarihinin en gÃ¶rkemli yapÄ±larÄ±ndan biri olan GÃ¶bekliyepe'yi Avrupa'nÄ±n kalbinde tanÄ±tmayÄ± baÅŸardÄ±.

UluslararasÄ± arkeoloji Ã§evrelerince de ilgiyle izlenen "GÃ¶beklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" adlÄ± sergi Romaâ€™da zamanÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± 21 Nisan'da kapatacak.

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Ä°talya yolculuÄŸunda finale yaklaÅŸan sergi, tarihin izlerini dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± coÄŸrafyalarÄ±na da taÅŸÄ±yacak.

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Kolezyum'da sergiyi ziyaret edecek olan Bakan Ersoy, GÃ¶beklitepe'nin uluslararasÄ± tanÄ±tÄ±m sÃ¼reci ile

Roma'daki serÃ¼venine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunacak.

Ersoy'un ziyareti, GÃ¶beklitepe'nin kÃ¼ltÃ¼rel yolculuÄŸunun gelecek adÄ±mlarÄ±na da Ä±ÅŸÄ±k tutacak.