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GündemGiresun'un yöresel lezzetleri gastronomi festivalinde! Vejetaryen lezzetler ilgi odağı oldu
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Giresun'un yöresel lezzetleri gastronomi festivalinde! Vejetaryen lezzetler ilgi odağı oldu

24.05.2025 - 17:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Giresun'un yöresel lezzetleri gastronomi festivalinde! Vejetaryen lezzetler ilgi odağı oldu

Giresun'da düzenlenen Gastronomi Festivali, yöreye özgü yeşil lezzetlerin tanıtıldığı renkli etkinliklerle başladı. Festival, hem geleneksel mutfağı hem de vejetaryen lezzetleriyle büyük ilgi gördü.

Giresun'un Depboy mevkiinden kortej yürüyüşüyle başlayan Gastronomi Festivali, Atatürk Meydanı'ndaki halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Giresunun yöresel lezzetleri gastronomi festivalinde Vejetaryen lezzetler ilgi odağı oldu

Festival kapsamında kurulan stantlarda, Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Uygulama Oteli öğrencileri ve ünlü şefler, yörede yetişen ürünleri kullanarak geleneksel tariflerle yapılan sakarca, diken ucu kavurması, galdirik, kara lahana ve bezelye kızartması gibi yöresel sebze yemekleri ile fındık ezmeli kadayıf gibi tatlılar sergilendi.

Giresunun yöresel lezzetleri gastronomi festivalinde Vejetaryen lezzetler ilgi odağı oldu

Yemeklere tam not veren yöre kadınları, "Biz bu yemekleri mutfağımızda günlük olarak yapıyoruz. Ancak geleneksel usullerle pişirdiğimiz bu lezzetlerin festivallerde daha da güzel göründüğünü düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Giresunun yöresel lezzetleri gastronomi festivalinde Vejetaryen lezzetler ilgi odağı oldu

Festival stantlarını gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ise yaptığı açıklamada, "Bu gastronomi etkinliği turizme, üretime, iyi tarıma ve sağlığımıza katkı sağlayacak. Aynı zamanda Giresun'un vejetaryen mutfağını da tanıtacağız. Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen bu etkinliği daha da zenginleştirmek içinGiresun mutfağını Gastronomi Festivali içine dahil ettik" dedi.

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Giresunun yöresel lezzetleri gastronomi festivalinde Vejetaryen lezzetler ilgi odağı oldu

Etkinlik, stantların gezilmesiyle ve vatandaşların yoğun ilgisiyle devam etti.

Giresunun yöresel lezzetleri gastronomi festivalinde Vejetaryen lezzetler ilgi odağı oldu

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