Giresun'dan mavi yemiş atağı! Çiftçiye ek gelir sağlayacak
Giresun'dan mavi yemiş atağı! Çiftçiye ek gelir sağlayacak

23.12.2025 - 20:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Giresun’un Eynesil ilçesinde Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Giresun İlinde Kapama Meyve Bahçelerinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında mavi yemiş yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Proje çerçevesinde ilçede belirlenen 6 çiftçiye mavi yemiş fidanları ile birlikte modern sulama sistemleri dağıtıldı.

Dağıtım programı kapsamında üreticilere, mavi yemişin (yaban mersini) dikimi, yetiştiriciliği ve bakım süreçleri hakkında teknik bilgiler verildi. Uygulamalı anlatımlarla, üretimin bilinçli ve sürdürülebilir şekilde yapılması amaçlandı.

Projede erkenci Duke, orta mevsim Chandler ve geçci Brigitta olmak üzere üç farklı mavi yemiş çeşidi çiftçilere ulaştırıldı. Uzmanlar, mavi yemiş bitkisinin asitli toprak yapısını tercih ettiğini, Karadeniz Bölgesi’nin ve Giresun’un iklim ile toprak özelliklerinin bu ürün için uygun olduğunu vurguladı.

Yetkililer, projenin temel amacının çay ve fındığa alternatif bir ürün oluşturmak olmadığını özellikle belirterek mavi yemişin mevcut tarımsal üretimi destekleyen ve çiftçiye ek gelir sağlayan tamamlayıcı bir ürün olarak planlandığını ifade etti. Proje ile bölge çiftçisinin gelir çeşitliliğinin artırılması ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.

