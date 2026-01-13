Giresun'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Giresun'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
13.01.2026 - 01:24Güncellenme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Giresun'da kar yağışı etkili oluyor. Giresun'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...
Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim yapılmayacak.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Alucra, Dereli, Doğankent ve Güce ilçelerinin tamamında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Bulancak, Görele, Keşap, Yağlıdere ve Piraziz ilçelerindeki belde ile bazı köy okullarında da eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, il merkezinde ise 9 köy okulunda eğitim yapılmayacağı kaydedildi.