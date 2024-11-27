Giresun'da Eğribel Tüneli yeniden ulaşıma açıldı

Kentte 24 Kasım Pazar günü başlayan kar yağışı, Giresun'u iç kesimlerdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ile Sivas'a bağlayan Eğribel Geçidi'nde de etkili oldu.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Giresun-Sivas istikametindeki tüpü ulaşıma kapanan tünelde ulaşım, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden sağlanmaya başladı.

Öte yandan Espiye-Yağlıdere-Alucra kara yolunun 77 ila 97 kilometre arası kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 Kasım'dan bu yana ulaşıma kapalı bulunuyor.