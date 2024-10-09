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Giresun'da bindiği otobüsün muavini cinsel içerikli mesajlar attı

Samsun'da avukat Ş.G. (27), seyahat ettiği yolcu otobüsünün muavini O.K.'nin kendisine mesaj ve video yoluyla cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

09.10.2024 - 15:56 | | Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA
Giresun'da bindiği otobüsün muavini cinsel içerikli mesajlar attı

Samsun Barosu avukatlarından Ş.G., gezmeye gittiği Giresun'dan dönmek için 15 Eylül'de saat 16.00'ya otobüs bileti aldı. İddiaya göre, seyahat sırasında otobüsün muavini O.K., üzerinde 'Sakızın varsa bana da verebilir misin? Bir de yerde sigara paket gördün mü?' yazılı kağıdı Ş.G.'ye verdi. Ş.G. muavine sakızının olmadığını, sigara paketini de görmediğini söyledi.

Samsun'un Terme ilçesinde arkadaşı tarafından otomobil ile alınan Ş.G.'ye gece yarı sıralarında kullanıcı adı 'O.K.' olan numaradan mesaj geldi. Ş.G.'nin kim olduğunu sorması üzerine ‘Seni Giresun'dan Samsun'a getiren araç personeliyim' cevabını aldı. Muavin tanışmak istediğini söyleyip avukata iltifatlar edince Ş.G., numarayı engelledi. Bir gün sonra farklı bir numaradan Ş.G.'ye yine mesaj geldi. Kim olduğunu sorduğunda 'Dün otobüste yanında oturan biri' cevabını veren kişi, avukat Ş.G.'ye cinsel içerikli mesajlar atıp, videolar gönderdi. Numarayı engelleyen Ş.G., savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

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