Giresun fındığı zirvede! Kilosu ilk kez bu fiyatı gördü

01.10.2025 - 13:25Güncellenme Tarihi:
Karadeniz’de fındık piyasası hareketli günler geçiriyor. 1 Ekim 2025 itibarıyla serbest piyasada fındığın kilogram fiyatı 300-350 TL bandında işlem görürken, kalite tesciliyle öne çıkan Giresun fındığı zirvede yer aldı.

Haberin Devamı

Bölgede serbest piyasada tüm illerin ortalama kilogramı fiyatı 344 lira olarak belirlenirken, Giresun ise 352 lira fiyatla diğer bölgelerin önünde yer alıyor. Serbest piyasada Giresun’da fındık fiyatları ise 347 TL’den başlayıp 352,50 TL’ye kadar çıkıyor.

Bu rakam, hem Türkiye’de hem de dünyada en kaliteli fındık olarak bilinen Giresun fındığının piyasalardaki ayrıcalıklı olmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Fiyat farkının tesadüf olmadığını vurgulayan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Giresun kalite fındık yüksek aroma ve yağ oranıyla dünyada rakipsizdir. Serbest piyasadaki fiyatlar da bunun kanıtıdır. Bilindiği gibi dünyada iki ayrı fındık fiyatı açıklanır. Bu fiyatlardan birisi levant kalite, diğeri ise Giresun kalite fındık fiyatıdır. Dünyada ve ülkemizde Giresun kalite fındık serbest piyasada diğer fındık çeşitlerine göre biraz fazladır. Bugün de serbest piyasadaki fiyat farkı bundan kaynaklıdır. Giresun kalite fındık yüksek aroma ve yağ oranıyla dünyada rakipsizdir. Serbest piyasadaki fiyatlar da bunun kanıtıdır" dedi.

Öte yandan Giresun’un zirvede yer aldığı fındık fiyatları illere göre, Giresun’da 352 TL, Ordu’da 347,33 TL Samsun’da 345,67 TL, Trabzon’da 345,00 TL, Zonguldak’ta 344,33 TL, Sakarya’da 344,33 TL ve Kocaeli’nde ise 341,33 TL’den işlem görüyor.

