Gençlik ve Spor Bakanı Bak açıkladı: Yurtlardaki asansörlere 'kare kod' uygulaması

Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bak, öğrenci yurtlarındaki asansör kazalarına ilişkin soru üzerine "Asansörlerimize Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile karekod uygulaması getiriyoruz. Oradan öğrenci her şeyi şeffaf şekilde görecek. Asansörün tipi, bakımının ne zaman yapıldığı gibi bilgiler karekoddan görülecek. Karekodların yerleştirilmesi çok kısa süre içinde tamamlanacak" dedi.

Asansörler kontrol ediliyor

Bakanlığın yurtlardaki asansörler için mühendisleri görevlendirdiğini söyleyen Bak, "Bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor. Asansör sözleşmeleri de mercek altına alındı. Aydın’daki asansör kazasında adli soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. İdari soruşturmada ise görevlendirilen bakanlık müfettişi rapor hazırlıyor" diye konuştu. Yurtlardaki asansörlerde güvenlik tertibatının olduğunu vurgulayan Bak, "Bu zamana kadar hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmamıştır. Voltaj düşmesi gibi durumlarda asansör kendini emniyete alarak, en alt kata, yani güvenli yere otomatik olarak iniyor. Öğrenci yurtlarındaki asansörlerin sözleşmeleri her sene yenileniyor, bakımları yapılıyor, her ay periyodik olarak muayene ediliyor, arıza var ise anında müdahale ediliyor" bilgisini paylaştı.

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