Genç balerin Eylül Sıla odasında ölü bulundu, geriye soru işaretleri kaldı: Acılı baba ilk kez konuştu

Eylül Sıla Ilgaz, dünyaca ünlü bir balerin olma hayali kuruyordu. 2016 yılından bu yana katıldığı 8 ayrı yarışmadan 1 altın, 2 de gümüş madalya ile ayrılmıştı. 13 Kasım’da ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra odasına geçti. Bir süre sonra kızının odasına giren anne Sibel Ilgaz, kızını sırt çantası askısıyla tavanda asılı halde buldu.

ACILI BABA İLK KEZ “NELER OLUYOR HAYATTA” PROGRAMINA KONUŞTU

İhbar üzerine eve gelen ekipler Ilgaz'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemeleri sonucunda Eylül Sıla Ilgaz'ın ölümü şüpheli bulundu. Acı olayın ardından yasa boğulan aile hiç konuşmamıştı. O suskunluğu genç kızın babası, Kanal D’de yayınlanan Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Türkiye’nin çok sevilen ve izlenen “Neler Oluyor Hayatta” programına bozdu. Program koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu’ya röportaj veren acılı baba Barış Ilgaz, halen yaşadıkları şoku atlamadıklarını belirtti ve şunları söyledi.

“ÇOK BAŞARILI VE MUTLU BİR ÇOCUKTU”

“Eylül, bizim biricik kızımızdı. Biz onu pamuklara sararak büyüttük. Çok kitap okuyan kültürlü bir çocuktu. Akıllı ve zekiydi. Üniversite ikinci sınıftaydı. 18 yıllık kısa bir yaşamı oldu ve bu kısa yaşama birçok mutluluk ve başarı sığdırdı. Eylül, herhangi bir travması olan sorunlu bir çocuk değildi. Bilakis çok mutluydu”

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OLAY GÜNÜ ANNESİYLE Mİ TARTIŞTI?

Genç kızın vahim olay öncesi annesiyle tartıştığı iddia edilmişti. Baba bu soruya da yanıt verdi. “Böyle bir tartışma yaşanmadı. Bir bale etkinliğine gitmek istemişti ama biz onun dinlenmesi için evde kalmasını söyledik. O da ‘doğru, haklısınız’ deyip evde kaldı. O gün dansa gitse ayakları iyice su toplayacaktı. Çünkü balerinlerin ayakları yoğun provalarda su toplar. “

O GÜN NELER YAŞANDI?

“O sabah annesi de evdeydi ve okula gideceklerdi birlikte. Annesi kahvaltı hazırlıyor ve mutfaktan sesleniyor. ‘Kızım hadi kalk’ diye ama yanıt gelmiyor. İkinci kez seslenince ve yine yanıt gelmeyince odasına girdiğinde cansız bedeniyle karşılaşıyor. Hemen komşuları çağırıyor. Ambulansı arıyorlar, polis geliyor. İşteydim bana da komşular haber verdi, hemen geldim. Dakikalarca kalp masajı yapıldı ama olmadı, hayata döndüremediler. Anormal bir durum yok, anormal bir bilgi yok. Kızım televizyon bile seyretmeyen odasında çok vakit geçiren ve sürekli kitap okuyan biriydi. Ben işten geldiğimde akşam yine odasında kitap okuyordu. Asla şüphelendiğim bir durum olmadı. Bizim şok yaşamamızın ve ‘Nasıl olur böyle bir şey bizim başımıza gelir?’ dememizin nedeni bu. Kızım bana deseydi ki “Şöyle bir problemim var” ben onun için dünyaları yıkardım. Eylül bizim tek çocuğumuzdu ve hayatımızın merkezindeydi. Tüm programlarımızı da ona göre ayarlardık. Cıvıl cıvıl bir çocuktu. Öğretmenleri, arkadaşları, herkes onu çok severdi. Hiçbir travması yoktu, çok şaşkınız halen ve inanamıyoruz. Bir derdi olsa bizimle paylaşırdı ve son dönemlerinde çok mutluydu. Aralık’ın 29’unda büyük bir gösterisi vardı, ona hazırlanıyordu. Bir veda notu falan da bırakılmadı. Emniyetten de herhangi bir bilgi verilmedi. Erkek arkadaşı yoktu, madde kullanımı yoktu. Okulda veya provalarda başka sorunlar, psikolojisini bozacak başka şeyler oldu mu, olmadı mı bilemiyorum.” Dedi.

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