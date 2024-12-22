Gelir vergisi tevkifat oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94’üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve 30’uncu maddelerindeki vergi kesintisi oranlarında değişiklik yapıldı. Yapılan yeni düzenlemenin maddeleri şu şekilde;

- Gelir Vergisi Kanunu (Madde 94): Tevkifat oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı,

- Kurumlar Vergisi Kanunu (Madde 15): Vergi kesintisi oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi,

- Kurumlar Vergisi Kanunu (Madde 30): Vergi kesintisi oranları yüzde 10'dan yüzde 15'e artırıldı.

Yeni düzenleme, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanacak. (DHA)