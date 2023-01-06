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'Gelin erkek çıktı' iddiası sonrası ortalık karıştı! Kimliği gören aile şok geçirdi

Aydın’ın Karacasu ilesinde yapılan bir düğünde gelinlik giyip ilçeye bağlı bir köyde yaşayan biriyle evlenen şahsın, kadın değil erkek olduğu iddia edildi. Yerel gazetede haber olan ilginç olay Aydın’da gündem oldu.

06.01.2023 - 11:52 | | DHA
'Gelin erkek çıktı' iddiası sonrası ortalık karıştı! Kimliği gören aile şok geçirdi

İlginç olay, Aydın Karacasu'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan C.B. isimli adam, salon tutarak yeni eşi olacak kişi ile düğün yaptı.

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Damadın yakınlarının katıldığı düğünde iddiaya göre damat eski eşinden resmen boşanmadığı için nikah merasimi yapılmadı. İddiaya göre, düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismi ile tanıdıkları gelinin resmiyetteki ismi erkek çıkınca şaşkına döndü. Gelinlik giyip Karacasulu adamla evlenen şahsın kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. İddialar üzerine düğün yapan damat C.B. ile erkek olduğu halde gelinlik giyip C.B. ile evlendiği ileri sürülen İ. takma adlı M.K.’nin ilçeden ayrılıp izlerini kaybettirdiği öğrenildi. C.B. ile İ. takma adıyla tanınan çiftin sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğrafı ve videolar en çok ilgi çeken paylaşımlar arasında yer aldı.

Gelin erkek çıktı iddiası sonrası ortalık karıştı Kimliği gören aile şok geçirdi

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“Seviyorum kime ne” şarkısı ile oynadılar

İkilinin paylaşımında, Karacasu Belediyesi Düğün Salonu’nda yaptıkları düğünde, İzmirli olarak tanınan ve gelinlik giyen İ. takma adlı M.K. ile damat C.B.’nin yaptıkları düğünde İbrahim Tatlıses’in ‘Seviyorum kime ne. O yar benim kime ne’ türküsü ile davetlilerin önünde oynadıkları görüldü. İkilinin düğünden sonra ortak kullandıkları sosyal medya hesaplarından düğün fotoğrafları ile videoları paylaştıkları görüldü.

Gelin erkek çıktı iddiası sonrası ortalık karıştı Kimliği gören aile şok geçirdi

Bir süre önce evli olduğu kadın tarafından terk edildiği öğrenilen C.B.’nin ilginç düğünü Karacasu ve Aydın’da günün konusu haline gelirken, C.B. ile resmi nikahlı karısının birbirlerine karşılıklı olarak boşanma davası açtığı öğrenildi.

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