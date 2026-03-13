GündemGelibolu'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Gelibolu'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Gelibolu'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

13.03.2026 - 20:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇANAKKALE (İHA)

Gelibolu'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gelibolu ilçesi Camiikebir mahallesi Büyük Cami Sokak'ta bir grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tarafların bıçak çekmesi üzerine 2'si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralanan H.B., İ.B. ve M.S. olay yerine gelen ambulanslarla Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaya karışan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne'de engelli derneğinde kira borcu nedeniyle başlatılan tahliye işlemini, vali durdurdu
Edirne'de engelli derneğinde kira borcu nedeniyle başlatılan tahliye işlemini, vali durdurdu

Zonguldak'ta işçi servisi ile otomobil çarpışt: Çok sayıda yaralı var
Zonguldak'ta işçi servisi ile otomobil çarpışt: Çok sayıda yaralı var

Çorum'da otomobil, TIR’a arkadan çarptı 1 kişi yaralandı
Çorum'da otomobil, TIR’a arkadan çarptı 1 kişi yaralandı