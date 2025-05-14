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Geçmişteki tarım aletlerini minyatür şeklinde günümüze taşıyor

14.05.2025 - 10:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mutlu YUCA-Oğuzhan EKE/MENGEN (Bolu), (DHA)-

Geçmişteki tarım aletlerini minyatür şeklinde günümüze taşıyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan İrfan Sağlam (70), marangoz atölyesine çevirdiği samanlıkta tarım aletlerinin minyatürünü yapıyor.

Emekli olduktan sonra memleketi Mengen'e dönen ve burada tek yaşayan İrfan Sağlam, çocukken özendiği marangoz işlerine merak saldı. Çocukken marangoz komşusunu izleyerek büyüyen Sağlam, bahçesindeki samanlığı marangoz atölyesine çevirdi. Sağlam, burada babası ve dedesinin kullandığı tarım aletlerinin minyatürlerini yapmaya başladı.

Geçmişteki tarım aletlerini minyatür şeklinde günümüze taşıyor

Tahtadan yapılan minyatürler ilçedeki festivallerde de sergilenirken, İrfan Sağlam, "Bunlar, 1938'den dedelerimizin babalarımızın kullandığı tarım araçları. O zamanlar traktör yok, öküzle karasabanla tarım işleri yapılıyordu. Tarlalar bu araçlarla sürülüyordu. Bu yaptığım minyatür tarım araçlarını festivale götürüyorum. Hem sergiliyorum hem alan olursa satıyorum. Önümüzdeki günlerde Halk Eğitim Merkezi ile giyim şenliğinde sergilenecek" dedi. 

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