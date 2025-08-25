Geç hasat başladı! Üreticilere örnek oluyor

Yuntdağı bölgesinin kalkınması amacıyla çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, alternatif ürünlerin geliştirilmesi için güzel örnek teşkil ediyor. 7 dönümlük alanda yetiştirilen lavantaların hasadı başladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, belediye olarak üretime önem verdiklerini vurgulayarak, "Ortaköy’de bulunan lavanta bahçesinde hasat başladı. Görsel anlamda zenginlik içeren, birçok faydası olan lavanta bitkisinin üretimde çeşitliliğe örnek bir ürün olduğunu görüyoruz. Tarıma büyük önem veriyoruz. Bu anlamda Yuntdağı yöresinin toprak yapısına uygun ürün çeşitlerinin tespiti için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.