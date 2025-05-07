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İstanbul'da inşaat çalışmaları sırasında yol çöktü, doğalgaz boruları zara gördü!

07.05.2025 - 10:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Baran AKKAYA- Ahmet YEŞİLMEN - Uğur ŞAHİN /İSTANBUL,(DHA)-

İstanbul'da inşaat çalışmaları sırasında yol çöktü, doğalgaz boruları zara gördü!

Gaziosmanpaşa'da salı günü akşam saatlerinde inşaat çalışması sırasında yol çöktü. Çöken yolla birlikte doğalgaz borusu da zarar gördü. İGDAŞ ekiplerinin çalışmasıyla gaz akışı kesilirken, yol önlem amacıyla kapatıldı.

Olay saat 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Vişneli Sokak’ta meydana geldi. Sokakta devam eden inşaat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.

İstanbulda inşaat çalışmaları sırasında yol çöktü, doğalgaz boruları zara gördü

Çökme nedeniyle yer altından geçen doğalgaz borusu zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri, gaz akışını kesti. Çöken yolun etrafı demir sacla kapatılarak önlem alındı.

İstanbulda inşaat çalışmaları sırasında yol çöktü, doğalgaz boruları zara gördü

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer yandan çöken yol drone ile havadan görüntülendi. Çökmenin meydana gelmesiyle inşaat çalışmalarına da ara verildi. Çöken yolun çevresi ve inşaat alanına doğru kayan toprak drone görüntülerine yansıdı.

İstanbulda inşaat çalışmaları sırasında yol çöktü, doğalgaz boruları zara gördü

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