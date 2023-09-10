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Gaziosmanpaşa'da caddede yürüyen kadını kaçırma iddiası! Polis ekipleri gerçeği ortaya çıkardı

Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken iddiaya göre bir otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçırıldığı iddia edilen İ.J ve onu kaçırdıkları ileri sürülen 3 kişinin Iğdır'da olduklarını tespit etti. Iğdır'da gözaltına alınan 4 kişi ifadelerinde kaçırılma olmadığını İ.M.'nin nişanlısı olan İ.J.'ye 'sürpriz' yaptığını söyledikleri öğrenildi.

10.09.2023 - 21:51 | | İSTANBUL,(DHA)
Gaziosmanpaşa'da caddede yürüyen kadını kaçırma iddiası! Polis ekipleri gerçeği ortaya çıkardı

Dün, 17.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iş yerinden çıkan İ.J. ve yanındaki kadının yanına bir otomobil yaklaştı.

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Otomobilden inen iki kişi İ.J.'yi zorla otomobile bindirdi. Otomobil olay yerinden hızla uzaklaşırken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Çevredekilerin kaçırılma iddiasıyla çok sayıda ihbarda bulunduğu olayla ilgili emniyet alarma geçti.

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Gaziosmanpaşada caddede yürüyen kadını kaçırma iddiası Polis ekipleri gerçeği ortaya çıkardı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, İ.J. ve onu kaçırdığı iddia edilen İ.M., G.J. ve M.S.'nin, olayın ardından bin 500 kilometre uzaklıkta ki Iğdır'a gittikleri belirlendi.

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Polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürülen İ.J ve onu kaçırdığı iddia edilen İ.M.'nin nişanlı oldukları öğrenildi.

Gaziosmanpaşada caddede yürüyen kadını kaçırma iddiası Polis ekipleri gerçeği ortaya çıkardı

İ.M.'nin nişanlısına süpriz yapmak için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenilirken, aralarında İ.J.'nin kız kardeşi G.J.'nin bulunduğu 4 kişi, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.(DHA)

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