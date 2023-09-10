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Evden 20 ton çöp çıktı; sahibi 'Yapmayın, bunlar yılların emeği' dedi

Adana'da Çukurova Belediyesi'nin temizlik ekipleri, kötü koku yayılan ve böcekler çoğalan bir apartman dairesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı. Ekiplerin temizlik çalışmasına uzun süre direnen ev sahibi K.D. (55), "Yapmayın, bunlar yılların emeği. Bana vakit verin, içerisinde önemli eşyalarım var" dedi. .

10.09.2023 - 18:44 | | ADANA,(DHA)
Evden 20 ton çöp çıktı; sahibi 'Yapmayın, bunlar yılların emeği' dedi

Toros Mahallesi'ndeki bir apartmandan kötü koku ve böcek şikayetinde bulunanlar Çukurova Belediyesi’ne başvurarak sorunun çözümü için yardım istedi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese giderek savcılık izni ile içeri girdi.

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Çöplerden dolayı dairenin kapısının da zor açıldığı görülürken, içeri giren temizlik personeli şaşkınlık yaşadı. İlaçlama yapılarak çöpler poşetlerle kamyona yüklendi.

Evden 20 ton çöp çıktı; sahibi Yapmayın, bunlar yılların emeği dedi

Çöp evin sahibi K.D., “Yapmayın bunlar yılların emeği. Poşetlerin içinde malzemelerim var, seçeceğim. Hep eşya. Gel bak battaniye var, sigara var. Önemli evraklarım var” diyerek çöplerin atılmamasını istedi.

Evden 20 ton çöp çıktı; sahibi Yapmayın, bunlar yılların emeği dedi

Daire çöplerden arındırıldıktan sonra tekrar ilaçlama yapıldı. Evden 20 ton çöp çıkarılırken, 2 kamyona yüklenerek bertaraf tesisine götürüldü. 

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