Gaziantep'te üretilip 60 ülkeye gönderiliyor! Kırmızı altın 8 bin kişiye gelir kapısı oldu
Gaziantep'in tescilli lezzeti İslahiye biberi, 2025 yılında 60 ülkeye ulaşarak 5 milyon dolarlık dev bir ihracat rekoruna imza attı. Çiftçilerin 'Kırmızı altın' olarak adlandırdığı ürün her yıl yaklaşık 8 bin kişiye ekmek kapısı oluyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üretilen, rengi, lezzeti ve aroması ile öne çıkan ve ‘İslahiye biberi’ olarak tescillenen kırmızı pul biber, 60 ülkeye ihraç ediliyor. İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, 2025 yılında 60 ülkeye, 5 milyon dolarlık biber ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti. İslahiye’nin ekonomik lokomotifi olan ve önemli tarımsal ürünlerinde olan çiftçilerin ‘Kırmızı altın’ olarak adlandırıldığı kırmızıbiberin 25 bin dekar alanda ekimi yapılıyor.
Yaz mevsiminde 8 bin kişi istihdam edilerek tarlalarda toplanan biberler, çöpleri temizlenerek kurutulduktan sonra ilçede 29 tesiste işlenerek pul bibere dönüştürülüp, paketlenerek satışa sunuluyor. Gastronominin gözdesi mutfakların vazgeçilmezi olan pul biberler, Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra Almanya, İngiltere, Hollanda, Avrupa ve Orta Asya olmak üzere 60 ülkeye ihracat ediliyor.
İslahiye’nin ekonomideki lokomotifi olduğunu belirten İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, 2025 yılında 5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, “İslahiye ekonomisinin lokomotifi olan, ‘İslahiye biberi’ olarak tescillenen ve ‘Kırmızı altın’ olarak adlandırılan pul biberimiz ilçemizde 25 bin dekar coğrafyamızda ekimi yapılan ve devamında 29 fabrikamızda hijyenik ortamda işlenmekte. Yıllık 100 bin ton pul ve toz biber olarak üretilen 70 bin tonu iç piyasada sofralarda yerini alırken, 30 bin tonu ise 60 ülkeye Almanya, İngiltere, Hollanda gibi Avrupa ve Orta Asya’ya ihracat yapılan kıymetli bir ürünümüzdür.
Yıllık ihracatımız 5 milyon dolar gerçekleşmektedir. Lisanslı depo kurulmasıyla ihracatımızı 10 milyon ve 15 milyon dolara çıkartmayı hedeflemekteyiz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Borsası, İslahiye Belediyesi ve İslahiye Ticaret Odası iş birliğiyle 2026 yılında hayata geçirilecek lisansı depo ile biber çiftçimizi koruyarak, ürünümüzü daha iyi yerlere gelecektir. ‘Kırmızı altın’ sofraların yanında sezonda yaklaşık 8 bin tarım işçisine de istihdam sağlamaktadır” dedi.