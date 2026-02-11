Gaziantep'te üretilip 60 ülkeye gönderiliyor! Kırmızı altın 8 bin kişiye gelir kapısı oldu

3

İslahiye’nin ekonomideki lokomotifi olduğunu belirten İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, 2025 yılında 5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, “İslahiye ekonomisinin lokomotifi olan, ‘İslahiye biberi’ olarak tescillenen ve ‘Kırmızı altın’ olarak adlandırılan pul biberimiz ilçemizde 25 bin dekar coğrafyamızda ekimi yapılan ve devamında 29 fabrikamızda hijyenik ortamda işlenmekte. Yıllık 100 bin ton pul ve toz biber olarak üretilen 70 bin tonu iç piyasada sofralarda yerini alırken, 30 bin tonu ise 60 ülkeye Almanya, İngiltere, Hollanda gibi Avrupa ve Orta Asya’ya ihracat yapılan kıymetli bir ürünümüzdür.