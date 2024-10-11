Gaziantep'te terör operasyonu: DEM ve BDP'li başkanlar gözaltında!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlediği operasyon ile DEM Parti Şahinbey İlçe Eş Başkanı Mustafa T. ile DBP Gaziantep İl Eş Başkanı Mehmet Ö. ve DBP Şahinbey İlçe Eş Başkanı Müslüm D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.