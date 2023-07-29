Gaziantep'te sahte alkol operasyonu! Ekipler baskın yaptı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Nizip ilçesinde bulunan 5 iş yeri ve 1 depoya operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda sonucunda 75 litre sahte dökme alkol ve 25 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda sonucunda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalan şüpheli 6 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.