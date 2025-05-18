Gaziantep'te Karkamış Antik Kenti ve Fırat Nehri'ne yeni turizm projesi

Fırat Nehri’nin eşsiz doğası ve antik kent çevresindeki kültürel miras, bu projeyle birlikte bilim insanları, doğa fotoğrafçıları ve turistler için cazibe merkezi haline gelecek. Proje kapsamında, Fırat Nehri üzerinde yer alan adalarda kuş gözlemciliği ve fotoğraf sanatı için özel teras kuleler yapılacak. Karkamış bölgesinin, 238 çeşit kuş türünün göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle bu alan, bilimsel araştırmalara ve doğa fotoğrafçılığına ev sahipliği yapacak.

Antik kent, kuş gözlem alanları ve mesire yerleri, doğayla uyumlu bir şekilde inşa edilecek yollar ve köprülerle birbirine bağlanacak. Bu düzenleme, ziyaretçilere hem kültürel hem de doğal güzellikleri bir arada deneyimleme fırsatı sunacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel proje alanını ziyaret ederek detaylı incelemelerde bulundu.

PROJE EKİM AYINDA HAZIR

Başkan Fatma Şahin, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Karkamış Antik Kenti, tarih ve doğanın birleştiği özel bir nokta. Burayı hem turizm hem de bilimsel çalışmalar için önemli bir merkez haline getirmek istiyoruz" dedi.

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Ekim ayında kuş gözlem ve fotoğraf teraslarının inşasının tamamlanacağına dikkati çeken Başkan Şahin, "Gaziantepliler bu kuş çeşitliliğini gelip yerinde görecek. Bunu birlikte başaracağız. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.



