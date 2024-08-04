Gaziantep'te aba güreşleri heyecanı bugün başladı

Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşi Şampiyonası Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Şahinbey Belediyesi'nin iş birliğinde 4 Ağustos tarihinde Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde düzenlendi. 4 kategoriden (minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar) oluşan ve 81 ilden gelen 338 güreşçinin kıyasıya mücadele ettiği müsabakaların sonucunda dereceye giren sporcular Kazakistan'ın Astana şehrinde düzenlenen Dünya Göçebe Oyunlarına giderek Türkiye için yarışacak.



“Gençlerimize bu imkanları sunmaya devam edeceğiz”

Belediye olarak amaçlarının geleneksel sporları yaşatmak, gençlere imkan sunarak sporları yaygınlaştırmak olduğunu belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Geleneksel sporlarımızın Gaziantep'te yaşatılması çok önemli. Bunun başında tesisleşme geliyor. Bildiğiniz gibi şuan içerisinde bulunduğumuz tesis 80 bin metrekare alan üzerinde yağlı güreş, aba güreşi, okçuluk, atlı okçuluk, binicilik gibi geleneksel sporlarımızın yapılabileceği bir ortam. Biz böyle bir ortam sağlayınca başkanımız ve yönetimiyle görüştük ve geçtiğimiz yıl güreşlerin bir ayağını ve bu yılda bir ayağını Şahinbey'de bu er meydanında gerçekleştirdik. Gazianteplilerle tanıştırmış olduk. Aşırtmalı Aba Güreşi de bizim geleneksel sporlarımızdan biri. Federasyonumuzun da desteğiyle güreş müsabakalarını burada gerçekleştiriyoruz. Şuanda Türkiye'nin birçok ilinden gelen 338 sporcumuz burada yarışıyor. Burada dereceye giren sporcularımız ise Astana'da yapılacak Dünya Göçebe Oyunlarında yarışma hakkı elde edecek. Bizim amacımız geleneksel sporlarımızı yaşatarak, gençlerimize bu imkanı sunarak daha da yaygınlaştırmak. Bir diğer uygulamamız ise okuldan öğrencileri alarak burada ata binme, ok atma, güreş ve geleneksel sporlarımızı gençlerimize burada yaptırıp onların içinden seçmeler yapıyoruz. Böylelikle kabiliyetli gençleri eğiterek daha da ilerlemelerini sağlıyoruz” dedi.



“Tahmazoğlu neredeyse Türkiye şampiyonası da orada olsun”

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Şahinbey Belediyesinin spora verdiği katkılardan bahseden Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Türkiye şampiyonasının Şahinbey'de düzenlendiği için mutlu olduğunu ifade etti.

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Türkiş, “Aşırtmalı Aba Güreşi, geçtiğimiz senelerde Gaziantep'in farklı ilçelerinde yapılmıştı. Mehmet Tahmazoğlu başkanımızın güreşlere dahil olmasından sonra Tahmazoğlu neredeyse Türkiye şampiyonası da orada olsun, Şahinbey Belediyesinde olsun dedik. Biz burada sezonumuzun en önemli yağlı güreş müsabakalarından birini de yaptık. Başkanımızla ve ekibimizle birlikte oturup karar verdik. Bu kadar geleneksel spor merkezleriyle gerçek anlamda katkı sunan ve sporun her yönüyle iç içe olan başkanımız olduğu için buradayız. Başkanımıza Türkiye şampiyonası size yakışır dedik ve o da bizi kırmadı. Böylelikle Aşırtmalı Aba Türkiye Şampiyonasını Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde yapıyoruz. Burada elde edilen neticelere bağlı olarak, Dünya Göçebe Oyunlarında ülkemizi temsil edecek sporcularımız burada elde edecekleri belirlenecek” diye konuştu.

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