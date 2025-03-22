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Gaziantep'te 4,2 milyon TL'lik vurgun! Hepsi ele geçirildi, 38 gözaltı kararı

22.03.2025 - 17:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Gaziantep'te 4,2 milyon TL'lik vurgun! Hepsi ele geçirildi, 38 gözaltı kararı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 4 milyon 283 bin TL değerinde gümrük kaçağı tütün ve sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 38 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olaylarıyla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Şahinbey, Şehitkâmil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde son yirmi gün içerisinde yapılan operasyonlar çerçevesinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda piyasa değeri 4 milyon 283 bin TL olan gümrük kaçağı 35 bin 470 paket sigara, 1 ton 990 kilogram tütün ve 18 adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 38 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan 38 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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