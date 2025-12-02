Gaziantep'in baklavasına İç Anadolu'dan rakip çıktı! Artık bu lezzet sorulacak

Haberin Devamı

Çorum Belediyesi tarafından 23 Şubat 2024 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonuçlandı. Şehrin geleneksel lezzetlerinden biri olan "Çorum Baklavası", yapılan değerlendirmelerin ardından Coğrafi İşaretli ürünler arasına girdi. Alınan tescille Çorum'un tescilli ürün sayısı da 28'e ulaştı. Coğrafi işaret tescil belgesinde yer alan bilgilere göre Çorum baklavası, özel amaçlı un, yumurta, yoğurt, zeytinyağı, ceviz ve tereyağı kullanılarak geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Çorum Baklavası'nı diğerlerinden ayıran en önemli özellikler arasında yufkaların inceliği, hamurun açılma tekniği ve katmanların beyazlığını koruyarak pişirilmesi yer alıyor.





"Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehrin gastronomi alanında hak ettiği yere gelmesi için çalıştıklarını belirterek, "Çorum Baklavası'nı tescillemek amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığımız başvuru sonuçlandı ve baklavamız resmen coğrafi işaretli ürünler arasına girdi. Çorum baklavası ustalık ve sabır gerektiren özel bir lezzettir. Bu anlamda da Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz. Şehrimizi gastronomi alanında tanıtmaya, geleneksel lezzetlerimizi tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Çorum, ünlü gurmelerin de belirttiği üzere Türkiye'nin en iyi mutfaklarından birine sahiptir. Çorum Belediyesi olarak yerel lezzetlerin tescillenmesi ve coğrafi işaretle korunması konusunda kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Çorum Baklavası'nın tescili de bu çalışmaların son halkasıdır" dedi.