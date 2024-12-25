Gazete’de yayımlandı! Cezalar arttı: Yere tükürene 7 bin, egzoza 29 bin, ‘cıstak’a 33 bin

1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek, yüzde 43.93 oranında artan bazı para cezaları şöyle:

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine ceza 9 bin 943 liradan 14 bin 310 liraya, egzozundan çıkan emisyonla havayı kirletenin cezası 19 bin 900 liradan 28 bin 637 liraya, egzoz filtresini sökenin cezası 9 bin 943 liradan 14 bin 310 liraya; egzoz ölçümünde hata yapanın 39 bin 800 liradan 57 bin 279 liraya, egzoz belgelerinde sahtecilik yapan, sahte belge düzenleyenin cezası 79 bin 600 liradan 114 bin 584 liraya çıktı.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; yere tükürmenin, çevreye çöp atmanın cezası 4 bin 810 liradan 6 bin 923 liraya, çöpünü konteyner yerine toprağa, boş arsaya atmanın cezası 11 bin 540 liradan 16 bin 609 liraya yükseldi. Apartmanlarda bu ceza daire başına uygulanırken, bacasıyla havayı kirleten apartmanlarda daire başına cezalar 5 bin 733 liradan 8 bin 252 liraya çıkacak.

Aracından çevredekileri rahatsız edecek düzeyde müzik yükselen araç sahiplerine verilecek ceza, yeni yılda 23 bin 155 liradan 33 bin 326 liraya çıkacak.

Haberin Devamı