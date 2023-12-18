Gazeteciler Bilal Çetin ve Hasan Kılıç hayatını kaybetti

Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 79 yaşındaki Hasan Kılıç, Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

1944 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya gelen Kılıç, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra 1970 yılında gazeteciliğe başladı. Günaydın, Tan ve Sabah Gazetelerinde çalıştıktan sonra 1989 yılında Hürriyet Gazetesi'ne transfer oldu. 2015 yılında emekli olan Kılıç, 2017 yılında tekrar Hürriyet Gazetesi'nde Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak çalışmaya başladı. Evli olan Kılıç'ın Baran isminde bir oğlu var.

Kılıç, bugün ikindi vakti Üsküdar Şakirin Camisi’nde cenaze namazının ardından Karacaahmet’teki aile kabristanına defnedilecek.

BİLAL ÇETİN HAYATINI KAYBETTİ

Yeni Asır, Cumhuriyet, Dünya, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Radikal, Sabah, Vatan Gazetesi'nde muhabirlik, Ankara temsilciği, köşe yazarlığı görevlerinde bulunan 65 yaşındaki Bilal Çetin, İstanbul’da bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

BİLAL ÇETİN KİMDİR?

İzmir-Bergama’da 1958’de dünyaya gelen Bilal Çetin, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Türk Haberler Ajansı’nda 1979’da gazeteciliğe başlayan Çetin, Rapor, Yeni Asır, Dünya ve Cumhuriyet gazetelerinde ekonomi muhabirliği yaptı.

Çetin daha sonra, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Radikal ve Sabah gazetelerinde Ankara temsilcisi ve köşe yazarı olarak çalıştı ve Vatan Gazetesi'nin kuruluşundan itibaren 12 yıl boyunca Ankara temsilciliğini üstlendi.