Gazeteci Tufan Türenç hayatını kaybetti...

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’nin yanında polis muhabir yardımcısı olarak adım attığı gazetecilik yaşamını 49 yıl boyunca sürdüren, Hürriyet Gazetesi’nin eski Yazıişleri Müdürü ve Yazarı Tufan Türenç 77 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Tufan Türenç, Basın Konyesi Başkanı Pınar Türenç’in eşiydi.

Tufan Türenç 1945 yılında Bursa‘nın Yenişehir ilçesinde, Bulgaristan’ın Deliorman bölgesindeki Tırnova’dan göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Dr. Niyazi Türenç Kilis, Urfa, Siverek, Hilvan, daha sonra Afyon’da görev yaptı. Tufan Türenç’in çocukluğu Afyon’da geçti. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’le çocukluk arkadaşlığı yaptı.

ECZACILIK YERİNE GAZETECİLİĞİ SEÇTİ

Saint Benoit Lisesi’ni bitiren Tufan Türenç ilk olarak Nişantaşı’ndaki özel eczacılık okuluna kayıt yaptırır ama gönlü gazeteciliktedir. Eczacılık okulunu bırakıp Fındıkzade’deki Gazetecilik Yüksekokulu’na geçer. Mezun olduktan sonra, gazeteciliğin kapısını ona açacak olan Abdi İpekçi’ye başvurur. Milliyet Gazetesi’nde polis muhabir yardımcısı olarak göreve başlar. Beş yıl muhabirliğin ardından Yazı İşleri Servisi’ne geçer. İki yıl sonra da Yazı İşleri Müdürü olur.

1986 yılında Trabzonspor’un eski başkanlarından iş adamı Mehmet Ali Yılmaz‘ın sahibi olduğu Güneş gazetesine transfer olan Tufan Türen, 1988 yılında ise Çetin Emeç davetiyle Hürriyet gazetesine geçer.

Tufan Türenç Hürriyet’te 30 yıl boyunca Yazı İşleri Müdürlüğü ve 1992 yılından itibaren de köşe yazarı olarak çalıştı. Tam 49 yıl sürdürdüğü mesleğine 2017 yılı sonunda veda etti. Muhabirlik yıllarından tanıştığı Basın Konseyi Başkanı ve öğretim üyesi Pınar Türenç’le evliydi.

Gazeteciler Cemiyeti ve Fenerbahçe’nin kongre üyesi olan Tufan Türenç bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Bugün Ankara’daki Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.