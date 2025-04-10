Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan adliyeye sevk edildi

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, Flash Haber TV'nin devriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'tehdit' ve 'şantaj' iddialarıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, '7258 sayılı yasaya muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüpheli sıfatıyla yer alan bazı kişilerin, Flash Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması sürecinde gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan tarafından tehdit ve şantaja maruz kaldıkları yönünde şikâyetçi olmaları üzerine, Ağırel ve Soykan hakkında 'tehdit' ve 'şantaj' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soykan ve Ağırel sabah saatlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Murat Ağırel ve Timur Soykan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.