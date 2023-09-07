Gayrimenkulleri zorla ele geçirdiler! Mahkemeden tedbir kararı: Balat’a girerseniz tutuklarım

İstanbul Balat’ta bina, arsa ve daireleri zor kullanarak ele geçirdikleri, değnekçilik yaptıkları ve Ortaköy’deki Ruby Bar’ı kurşunladıkları iddia edilen sanıkların İstanbul 38’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma yapıldı. Örgütün kurucusu ve lideri olduğu gerekçesiyle 195 yıla kadar hapsi istenen Mesut Baraj, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, “Balat’ta kimseyle hiçbir sorunum yok. Oturduğumuz semtte ramazan ayında bir iftar yemeği verdik. Mahalleliyi tanımıyorduk, bize de önyargılıydılar. Bu yüzden düzenledik. İftar yemeğine kim geldiyse örgüt üyesi ilan etmişler. Ortaköy’deki eğlence mekânına doğum günü kutlamaya gitmiştik. Oranın müşterileri seçkinmiş diye bizi kapı dışarı çıkardılar. Bize ‘Siz olay çıkarırsınız, gergin duruyorsunuz’ dediler. Ben de kendimi tutamadım bir tane kafa attım” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Enes Kaya, 30 Temmuz 2021’de Balat’ta silahlı saldırıya uğramış ve yaralanmıştı.

Mesut Baraj

ŞİKÂYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Yaptığı şikâyet üzerine ISTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılan Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya, duruşmada sanıklardan şikâyetçi olmadı. Mahkeme başkanının “Seni korkutan var mı?” diye sorması üzerine Kaya, “Korkmayacağımı hepsi biliyor” diye yanıt verdi. Müştekilerden işinsanı Levent Ortaköylüoğlu hariç hepsi şikâyetini geri çekti.

Mahkeme heyeti, bazı müştekilerin şikâyetlerinden vazgeçmeleri ve suç vasfının değişme ihtimalini gerekçe göstererek Mesut Baraj’ın da arasında olduğu 16 tutuklu sanığı yurtdışına çıkış yasağı kararıyla tahliye etti. Sanıklardan Mesut Baraj, Ozan Turan ve Ararat Özer hakkında ev hapsi adli kontrolü uygulayan mahkeme heyeti, 23 sanığın ise Balat’a girişlerini yasakladı. Mahkeme Balat sınırlarına girdiği tespit edilen sanıkların yeniden tutuklanacaklarını belirtti.