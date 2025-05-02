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Garanti BBVA'dan sistemlerinde yaşanan kesintiye ilişkin açıklama

02.05.2025 - 20:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL (AA)

Garanti BBVA'dan sistemlerinde yaşanan kesintiye ilişkin açıklama

Garanti BBVA, gün içerisinde sistemlerinde yaşanan kesintinin teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını bildirdi.

Bankanın internet sitesinden yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Garanti BBVA olarak sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır. Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir. İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir. Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz."

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