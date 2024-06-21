Gadir-i Hum olayı nedir, Gadir-i Hum bayramı nedir? Gadir-i Hum ayeti ve Gadir Hum bayramı anlamı…
Gadir-i Hum Bayramı, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Hazreti Ali'yi onurlandırdığı günün yıl dönümü olarak her yıl büyük bir coşkuyla kutlanır. Bu önemli gün, dualar eşliğinde kutlanırken, geleneksel olarak 'Hirise' adlı özel bir yemek de hazırlanır. Bu bayramın gündemde yer almasıyla birlikte, Gadir-i Hum’un manevi ve kültürel değeri bir kez daha hatırlanır. Peki, Gadir-i Hum olayı nedir, Gadir-i Hum bayramı nedir? Gadir-i Hum ayeti be Gadir Hum bayramı anlamı…
Gadir-i Hum'un Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 18. gününe denk geldiğini ve bu günün önemini araştırıyorlar. Gadir-i Hum, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Hazreti Ali'yi velayetle şereflendirdiği olay olarak bilinir. Bu bayram, manevi değerinin yanı sıra kültürel bir birikimi de simgeler ve her yıl heyecanla kutlanır. Peki, Gadir-i Hum olayı nedir, Gadir-i Hum bayramı nedir? Gadir-i Hum ayeti be Gadir Hum bayramı anlamı…
GADİR-İ HUM BAYRAMI NE ZAMAN?
Gadir-i Hum Bayramı 2024 yılında Haziran'ın 24'ünde idrak edilecek.
GADİR-İ HUM NEDİR?
Şii mezhebi inancına göre Hz. Muhammed, Hz. Ali'yi bu günde halefi olarak tayin etmişti. Bu tarih ise her sene Gadir Hum Bayramı olarak kutlanıyor.
Gadir-i Hum Bayramı'nda; oruç tutmak, dualar etmek, öğle vaktine yarım saat kala iki rekat namaz kılmak gibi ibadetler yerine getiriliyor.
Kurban keserek, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen özel yemek hazırlanır.