Gadir-i Hum olayı nedir, Gadir-i Hum bayramı nedir? Gadir-i Hum ayeti ve Gadir Hum bayramı anlamı…

Gadir-i Hum'un Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 18. gününe denk geldiğini ve bu günün önemini araştırıyorlar. Gadir-i Hum, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Hazreti Ali'yi velayetle şereflendirdiği olay olarak bilinir. Bu bayram, manevi değerinin yanı sıra kültürel bir birikimi de simgeler ve her yıl heyecanla kutlanır. Peki, Gadir-i Hum olayı nedir, Gadir-i Hum bayramı nedir? Gadir-i Hum ayeti be Gadir Hum bayramı anlamı…

GADİR-İ HUM BAYRAMI NE ZAMAN?

Gadir-i Hum Bayramı 2024 yılında Haziran'ın 24'ünde idrak edilecek.

GADİR-İ HUM NEDİR?

Şii mezhebi inancına göre Hz. Muhammed, Hz. Ali'yi bu günde halefi olarak tayin etmişti. Bu tarih ise her sene Gadir Hum Bayramı olarak kutlanıyor.



Gadir-i Hum Bayramı'nda; oruç tutmak, dualar etmek, öğle vaktine yarım saat kala iki rekat namaz kılmak gibi ibadetler yerine getiriliyor.



Kurban keserek, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen özel yemek hazırlanır.