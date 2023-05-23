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Gabonlu üniversite öğrencisi Dina'nın ailesi Adli Tıp'a geldi! 'Kızımın ölümünün peşini bırakmayacağım'

Karabük'te Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ailesi kızlarının cenazesini almak için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na geldi. Anne Jessica Sandra Makemba Panga, “Şu an cenazesi Gabon’a geri gidecek. Kızımın ölümünün peşini bırakmayacağım, adalet yerini bulacak. Cuma günü sabah saatinde Dina, Afrika’ya geri dönecek" dedi. İstanbul Gabon Derneği Başkanı ise “Hep beraber cenazemizi alacağız. Ondan sonra işlem yapacağız. İşlem yapıldıktan sonra Gabon’a geri götüreceğiz" dedi.

23.05.2023 - 10:30 | | Rojda ALTINTAŞ – Feridun AÇIKGÖZ - /İSTANBUL,(DHA)
Gabonlu üniversite öğrencisi Dina'nın ailesi Adli Tıp'a geldi! 'Kızımın ölümünün peşini bırakmayacağım'

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart'ta, sefer yapan tren makinistinin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, çayda Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedenini buldu. Gabon uyruklu üniversite öğrencisinin Karabük'teki ölümü, yaklaşık 2 aydır ölümü aydınlatılamadı. Aile, 2'nci kez otopsi yapılmasını istemişti. Ancak Gabon Büyükelçiliği 6 bin dolarlık otopsi masrafını ödemedi.

Gabonlu üniversite öğrencisi Dinanın ailesi Adli Tıpa geldi Kızımın ölümünün peşini bırakmayacağım

Dina'nın cesedi soğutma yetersizliği sebebiyle Karabük'ten İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenaze 1 ayı aşkın süredir İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bekletildi. Ailesi bugün cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Cenazeyi almak için aileye İstanbul’da yaşayan İstanbul Gabon Derneği Başkanı da eşlik etti. Dina uluslararası cenaze nakil aracı ile alınarak memleketine götürülecek.

Gabonlu üniversite öğrencisi Dinanın ailesi Adli Tıpa geldi Kızımın ölümünün peşini bırakmayacağım

“GABON’A GERİ GÖTÜRECEĞİZ"

Cenazeyi almak için aileye eşlik eden İstanbul Gabon Derneği Başkanı Greg Kebıla “Dina’nın annesi ve babası cenazeyi almaya geldi. Hep beraber cenazemizi alacağız. Ondan sonra işlem yapacağız. İşlem yapıldıktan sonra Gabon’a geri götüreceğiz. Annesinin psikolojisi çok kötü. Annesi her gün ağlıyor, babası da ağlıyor. Babası dün gece uyuyamadı. İkinci otopsi için para verilmedi, başka bir seçenek buldular" diye konuştu.

Gabonlu üniversite öğrencisi Dinanın ailesi Adli Tıpa geldi Kızımın ölümünün peşini bırakmayacağım

“KIZIMIN ÖLÜMÜNÜN PEŞİNİ BIRAKMACAĞIM"

Anne Jessica Sandra Makemba Panga, "Otopsi ücreti için başka bir yol bulduk. Bir avukat bize geldi, ücretsiz şekilde halledeceğini söyledi. Güçsüz bir şekilde hissediyorum. Kızım Türkiye’ye okumaya geldi ama öldü. Şu an cenazesi Gabon’a geri gidecek. Kızımın ölümünün peşini bırakmayacağım, adalet yerini bulacak. Cuma günü sabah saatinde Dina, Afrika’ya geri dönecek" dedi. (DHA)

Gabonlu üniversite öğrencisi Dinanın ailesi Adli Tıpa geldi Kızımın ölümünün peşini bırakmayacağım

 CENAZE ADLİ TIP'TAN ALINDI

 Ailesi bugün Adli Tıp Kurumu'na gelerek Dina'nın cenazesini aldı. Cenazeyi almak için aileye İstanbul'da yaşayan İstanbul Gabon Derneği Başkanı Elvy Greg Bienvenu Kebila Moutsinga da eşlik etti. Dina uluslararası cenaze nakil aracı ile Adli Tıp'tan alındı.

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