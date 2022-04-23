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Furkan Gök kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök nereli, kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Irak'taki terörist hedeflere yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonunda çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök şehit oldu. Peki, Furkan Gök kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök nereli, kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı?

23.04.2022 - 11:05 |
Furkan Gök kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök nereli, kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Furkan Çavuş Gök şehit oldu. MSB'nin açıklamasında, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök kimdir, nereli, kaç yaşında?

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün Kahramanmaraş’ta yaşıyordu. Uzman çavuş henüz 24 yaşındaydı.

Furkan Gök evli mi, çocuğu var mı?

Şehit Furkan Gök’ün evli olup olmadığı henüz bilinmiyor.

 

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