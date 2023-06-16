Freni tutmayan TIR, ağaca çarptı; dorsedeki 2 iş makinesi 100 metrelik uçuruma yuvarlandı

Kaza, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Nihal Atsız Sokak’ta meydana geldi. Dorsesine yüklü 2 iş makinesi ile rampadan inen Eyüp Çelik yönetimindeki 34 LR 4574 plakalı TIR’ın iddiaya göre balataların ısınması nedeniyle frenleri tutmadı. Bunun üzerine Çelik, aracı yavaşlatmak için yol kenarındaki bariyere çarptı. Metal bariyere yaklaşık 50 metre boyunca sürterek ilerleyen TIR, yol kenarındaki bir ağaca çarparak durdu. Bu sırada dorsedeki tonlarca ağırlıktaki silindir ve asfaltlama makinesi yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Eyüp Çelik’i çıkardı. Çelik yara almazken, kaza sırasında araçtan fırlayan Necmettin Koçyiğit ise ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Eyüp Çelik, ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.