Türkiye'den flaş vize kararı! Süre uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararında, Letonya Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacakları turistik seyahatler ve transit geçişlerinde, 6 aylık bir dönemde toplam 30 gün olan vizesiz kalış süresinin, her 180 gün içinde 90 güne çıkarıldığı belirtildi.

Kararın 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi gereğince verildiği aktarıldı.