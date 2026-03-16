Fiyatlar yarı yarıya düştü! Vatandaş kapış kapış aldı

Haberin Devamı

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar alışverişe koştu. Şubeleri bulunan bir zincir market et reyonunda yüzde elli indirime gitti. Kampanya kapsamında dana kıymanın kilosu 599 liraya düşerken, bayram şekeri ve tekstil ürünlerinde de indirimler yapıldı. Fiyatı düşen ete hücum eden vatandaşlar İstanbul Beylikdüzü'ndeki markette uzun kuyruklar oluşturdu. Çocukların ise bayram öncesi tercihi yine şekerler oldu.

Alıverişe gelen Mevlüt Işık vatandaş, "Bayram alışverişi yapıyorum. İyi gidiyor. Fiyatlar normal. Genelde buradan alışveriş yapıyorum. Uygun olan yerleri tercih ediyorum" dedi.

Abdulkadir Karabulut isimli bir diğer vatandaş ise "Bayram alışverişi yapıyoruz. Mecburen yapacağız. Gayet iyi gidiyor. Fiyatlar daha uygun diğer yerlere göre" diye konuştu.

Bayram alışverişine gelen Cesim Çelik ise "Bayram için geldik. Fiyatlar gayet uygun bütçemize uyuyor. Et var tavuk var, bayram şekeri var yağ var sepette" şeklinde konuştu.

Bayrama doğru hazırlıklarına başladığını belirten Dilan Aktaş isimli bir vatandaş ise, "Et fiyatları normal burada. Burası uygun. Esenyurt'ta oturuyorum. Kasaplarda daha pahalı buradan alışveriş yapıyoruz. Bayram şekeri gibi eksiklerimi de aldım. Etimizi de sürekli buradan alıyoruz" dedi.

Ailesiyle alıverişe gelen miniklerde, bayram alışverişinde en çok şeker almayı tercih ettiklerini söyledi.

Marketin yöneticilerinden Uğur Ekiz, bayram öncesi fiyat değerlendirmesi de yaparak, "Bayram festivalimiz başlamış bulunmakta. 365 gün hesaplı anlayışımız devam etmektedir. Müşterilerimizin yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz. Bayramlık şeker ürünlerinde, kahvaltılık grubunda, kırmızı et ve tekstil grubunda başta olmak üzere dünya markalarında bayrama özel indirimler yapmış bulunmaktayız. Kampanyamıza özel yoğun bir ilgi var. Firma olarak 365 gün hesaplı anlayışımızı bayramda da devam ettiriyoruz. Özel bayramlık şeker ürünlerinde burada" dedi.