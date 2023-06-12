Fırat Kalkanı bölgesinde operasyon! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde

Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.