Fırat Kalkanı bölgesinde operasyon! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi
MSB, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırıya karşılık verildiğini ve etkisiz hale getirilen terörist sayının 12'ye yükseldiğini duyurdu.
12.06.2023 - 10:05 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde
Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.
Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmişti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2023
Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz… pic.twitter.com/fjD38TJsXA