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Fırat Kalkanı bölgesinde operasyon! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi

MSB, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırıya karşılık verildiğini ve etkisiz hale getirilen terörist sayının 12'ye yükseldiğini duyurdu.

12.06.2023 - 10:05 |
Fırat Kalkanı bölgesinde operasyon! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde

Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.

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