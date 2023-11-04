Filistin şarkısı gözyaşlarına boğdu! Eski bakan canlı yayında ağladı

Arap dünyasının yakından tanıdığı Emel Mathlouthi, CNN TÜRK'te akıl çemberi programına konuk oldu. Yıllar önce Filistin için yazdığı milyonların yüreğine dokunan Filistin şarkısını bu kez CNN TÜRK'te seslendirdi. Emel Gazze’de yaşanan acının sesi oldu.

İsrail-Filistin savaşı sonrası Tunuslu şarkıcı Emel 'in "Filistin’de doğdum" şarkısı tekrar gündeme oturdu. İlk kez CNN TÜRK'e konuk oldu. O şarkının hikayesini anlattı.

Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi İsrail’in Filistin’i işgaline tepki gösterdi ve “ABD… Kimse ve hiçbir ülke bir şey yapmıyor. Herkes izliyor. Benim yapabildiğim tek şey de Gazze hakkında konuşmaya devam etmek ve sesli şekilde şunu söylüyorum; bu bir işgal, bu bir savaş değil. İşgal edilen ile işgal arasında. Bu şarkıyı Arapça söylemek önemliydi. Bu kalpten gelen bir şeyle ilgili. Kalbin kendini en dürüst, en otantik şekilde ifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da Arapça. Filistin acısı Arapça. Arapça'nın gösterilmesi önemliydi. Dilimizle gurur duyuyorum. Mesajlarımızı Arapça vermek gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Emel Mathlouthi, şarkısını CNN TÜRK'te canlı olarak söyledi. Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Masum Türker gözyaşlarına hakim olamadı. Türker'in gözyaşları tüm Türkiye’nin yüreğine dokundu.

Sanatçı, Türkiye'nin Filistin'e desteği hakkında konuştu ve “Türkiye’ye teşekkür. Türkiye halkının Filistin hakkında çok duygulu çok istekli olduğunu biliyorum. Benim Türkiye’deki dinleyicilerimde her zaman biliyorum ki Türkiye’nin kalbi insanların kalbi doğru yerde” sözlerini kullandı.

Ünlü şarkıcı ABD’nin başkenti Washington’daki Filistin’e destek yürüyüşünün önemine vurgu yaparak “Washington’da bu cumartesi bir yürüyüş olacak, bunun Filistin için en önemli protesto olacağını düşünüyorum. Umarım bu insanların baskısı gittikçe artar ve umarım siyasetçiler dinler” ifadelerini kullandı.