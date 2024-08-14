Filistin Devlet Başkanı Abbas TBMM'de konuşma yapacak

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de görüşecek olan Abbas, yarın da (perşembe) TBMM Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmayla Gazze’de acil ateşkes ve İsrail saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulunacak.

Abbas, Moskova ziyaretinin ardından 14-15 Ağustos tarihlerini kapsayan iki günlük ziyaret için bugün Türkiye’ye geliyor.

Hafta sonu İstanbul’da Haniye’nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Haniye’yi kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beştepe’de Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, ateşkese yönelik adımlar ve Gazze’deki insani krizin yanı sıra Haniye suikastinin ardından İran ile İsrail arasında artan gerilim ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları da ele alınacak.

MECLİS ABBAS İÇİN TOPLANIYOR

Milliyet'te yer alan habere göre; Abbas, ziyareti dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından 15 Ağustos perşembe günü için olağanüstü toplantıya çağrılan Meclis Genel Kurulu’nda da konuşacak. Kurtulmuş’un bizzat yöneteceği özel oturumda Abbas’ın hitabı, İngilizce, Türkçe ve Fransızca’ya anlık tercüme edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıya katılarak Abbas’ın konuşmasını dinleyecek. Mecliste grubu bulunan tüm partilerin de oturuma geniş katılımla destek vereceği ifade ediliyor. Abbas’ın konuşmasında Gazze’de acil ateşkes sağlanması, İsrail saldırılarının durdurulması, uluslararası bir barış konferansının tertip edilmesi ve bir yol haritasının kabul edilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunarak “Gazze, Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve Filistin devleti bölünemez” mesajını vermesi bekleniyor. Abbas’ın Meclis’teki hitabı, Türkiye’nin Filistin davasına olan güçlü desteğini vurgulaması bakımından da önem taşıyor.

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Meclis’e yapacağı ziyarette Abbas, hitabından önce Kurtulmuş ile ikili görüşme gerçekleştirecek. İkili görüşmenin ardından Abbas ve Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya gelecek.

5 AY ÖNCE ANKARA’DA BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile son olarak mart ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşmüş, düzenlenen ortak basın toplantısındaki konuşmasında, Batılı güçlerin sınırsız desteğiyle İsrail yönetiminin, Filistin halkına yönelik apaçık bir soykırım uyguladığını belirterek “Netanyahu ve cinayet ortakları, döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir” demişti.

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