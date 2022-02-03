GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemFETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' İnandı'nın tahliye talebine ret
HaberlerGündem Haberleri FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' İnandı'nın tahliye talebine ret
ABONE OL

FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' İnandı'nın tahliye talebine ret

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan İnandı'nın tahliye talebi reddedildi.

03.02.2022 - 15:39 | | Haluk KARAASLAN/ ANKARA, (DHA)
FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' İnandı'nın tahliye talebine ret

MİT operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına devam edildi.

Savunmasını yapan Orhan İnandı, terör örgütünü 'hizmet hareketi' olarak gördüğünü ve bu yaşına kadar yasa dışı hiçbir eylemde bulunmadığını ileri sürdü. İnandı, Kırgızistan'a eğitim kurumlarında çalışmak üzere gittiğini, burada bulunan kurumlarda genel müdür yardımcılığı ve yönetim kurulu başkan yardımcılığı yaptıktan sonra 2001 yılından itibaren eğitim şirketinin yönetim kurulu başkanlığını üstlendiğini belirtti.

İnandı, darbe girişimini kınadığını ve yapanların cezalandırılması gerektiğini söyledi. İnandı, kolunda kırık olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini belirterek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Orhan İnandı'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'da kritik görüşme sonrası flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'da kritik görüşme sonrası flaş açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı: S-400’ler Belarus’a ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı: S-400’ler Belarus’a ulaştı

Karadeniz gazıyla ilgili sevindiren gelişme! Resmen açıkladı: Başarıyla tamamlandı

Karadeniz gazıyla ilgili sevindiren gelişme! Resmen açıkladı: Başarıyla tamamlandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Memur alımı 2022 listesi! Binlerce memur alımı yapılacak!

Memur alımı 2022 listesi! Binlerce memur alımı yapılacak!

Sıradaki Haber
Rusya Savunma Bakanlığı: S-400’ler Belarus’a ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı: S-400’ler Belarus’a ulaştı

Sıradaki Haber
Karadeniz gazıyla ilgili sevindiren gelişme! Resmen açıkladı: Başarıyla tamamlandı

Karadeniz gazıyla ilgili sevindiren gelişme! Resmen açıkladı: Başarıyla tamamlandı

Sıradaki Haber
Arkadaşları donarak ölen göçmenler, Yunan zulmünü anlattı! 'Kadın erkek fark etmiyor'

Arkadaşları donarak ölen göçmenler, Yunan zulmünü anlattı! 'Kadın erkek fark etmiyor'

Sıradaki Haber