GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemFETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına 4 ilde eş zamanlı operasyon
HaberlerGündem Haberleri FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına 4 ilde eş zamanlı operasyon
ABONE OL

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına 4 ilde eş zamanlı operasyon

Ankara polisi, Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem (kara kuvvetleri) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı olan 12 şüpheliden 9'u yakalandı.

07.11.2022 - 09:41 | | İHA
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına 4 ilde eş zamanlı operasyon

Ankara Emniyet Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem (Kara Kuvvetleri) yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen 12 şüpheliye (1 mahrem sorumlu, 1 aktif yarbay, 1 aktif üsteğmen, 2 emekli albay, 2 ihraç subay, 2 eski askeri öğrenci ve sivil şahıslar) yönelik planlı ve eşzamanlı olarak Ankara merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği bildirildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Asgari ücrete zam geliyor! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam oranı ve 2023 asgari ücret beklentisi

    Asgari ücrete zam geliyor! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam oranı ve 2023 asgari ücret beklentisi

    Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

    Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

    Ünlü iş kadını Dilek Ertek'ten 12 gündür haber alınamıyor! Delilleri kim kararttı?

    Ünlü iş kadını Dilek Ertek'ten 12 gündür haber alınamıyor! Delilleri kim kararttı?