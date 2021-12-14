GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemFETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında 102 gözaltı kararı
HaberlerGündem Haberleri FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında 102 gözaltı kararı
ABONE OL

FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında 102 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmetler soruşturmasında 102 'mahrem imam' şüpheli hakkında Ankara merkezli 43 ilde gözaltı kararı verildi.

14.12.2021 - 08:56 | | DHA
FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında 102 gözaltı kararı

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıkları tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alan mahrem yapılanması içinde faaliyet yürütün şüpheliler tespit edildi. 'Mahrem imam' oldukları belirlenen 64'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 38'i özel sektör çalışanı olmak üzere 102 şüphelinin Ankara merkezli 43 ilde gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

GÜNCEL HABERLER

Hamsinin fiyatı resmen rekor kırdı! Böylesi görülmedi, kilosu 60 liraya çıktı

Hamsinin fiyatı resmen rekor kırdı! Böylesi görülmedi, kilosu 60 liraya çıktı

Çin'in savaş planı ortaya çıktı! Hedef sadece savaş değil istila: İşte adım adım yapacaklar...

Çin'in savaş planı ortaya çıktı! Hedef sadece savaş değil istila: İşte adım adım yapacaklar...

Akşener: Herkesi Doğu Türkistan konusundaki suskunluğunu bozmaya çağırıyorum

Akşener: Herkesi Doğu Türkistan konusundaki suskunluğunu bozmaya çağırıyorum

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Brentford Manchester United ertelendi mi, maç ne zaman yapılacak?

Brentford Manchester United ertelendi mi, maç ne zaman yapılacak?

Sıradaki Haber
Hamsinin fiyatı resmen rekor kırdı! Böylesi görülmedi, kilosu 60 liraya çıktı

Hamsinin fiyatı resmen rekor kırdı! Böylesi görülmedi, kilosu 60 liraya çıktı

Sıradaki Haber
Şehit yakını gazi atamaları ne zaman yapılacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ataması 2021

Şehit yakını gazi atamaları ne zaman yapılacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ataması 2021

Sıradaki Haber
Sapık doktor Larry Nassar'a rekor ceza! 330'dan fazla kadını taciz etmişti...

Sapık doktor Larry Nassar'a rekor ceza! 330'dan fazla kadını taciz etmişti...

Sıradaki Haber