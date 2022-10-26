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FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 18 gözaltı

İstanbul'da haklarında FETÖ soruşturması yürütülen firari durumdaki şüphelilere yapılan eş zamanlı operasyonda 'Gaybubet evi' olarak adlandırılan evlerde saklanan 18 şüpheli yakalandı.

26.10.2022 - 10:48 | | Derya EVREN/İSTANBUL(DHA)
FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 18 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında FETÖ soruşturması yürütülen  20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

FETÖnün gaybubet evlerine operasyon: 18 gözaltı

Firari durumdaki şüphelilerin 'Gaybubet evi' olaran adlandırılan evlerde saklandıkları tespit edildi. Dün yapılan eş zamanlı operasyonda, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.  

FETÖnün gaybubet evlerine operasyon: 18 gözaltı

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