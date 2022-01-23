FETÖ'nün firari 'muhasebeci' ablası yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında, 'silahlı terör örgütüne üye olma, kurma ve yönetme' suçundan arama kaydı bulunan ve 4 yıldır firari olan Nazlı A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Örgütün Ankara'da finansal muhasebesi ile ilgilenen ve örgütün 'muhasebeci' ablası olduğu belirlenen Nazlı A.'nın Çankaya'da kayıtsız adreste saklandığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Nazlı A.'nın saklandığı adrese gitti. Polisleri fark eden Nazlı A., ikinci kattaki evin penceresinden arka bahçeye atladı. Kaçmaya çalışan Nazlı A., kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Nazlı A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.