FETÖ’den aranan eski 1. sınıf emniyet müdürü Ankara’da yakalandı

Ankara il Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerini yakalamaya yönelik kurulan özel ekip, ihraç edilen eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Necmeddin Ulusal'ı Etimesgut ilçesinde yakaladı. Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve FETÖ tarafından 'örgüt içerisinde teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede' şeklinde kodlanan Ulusal, dün akşam saatlerinde saklandığı kayıtsız adreste yakalandı.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin hemen sonrasında Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Muammer Bıçak, Feridun Taşçı, eski Adana Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ve Personel Daire Başkanlığında görevli Emniyet Müdürleri Mahmut Azmaz ve Recep Kaplan gibi isimlerle birlikte 97 kişilik gözaltı listesinde bulunan Necmeddin Ulusal, 2018 Temmuz ayında görülen davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Davada yargılanan 16 emniyet müdüründen 11'ine 7 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası verilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube eski Müdürü Adem Yalçınkaya, Asayişten Sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Canlı, Samsun eski Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli, Güvenlik Şubeden Sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Azmaz, Karabük eski Emniyet Müdürü Oktay Keskin'e 10 yıl, Emniyet Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi eski Başkan Yardımcısı Ahmet Yediparmak, eski Emniyet Müdürü Fikret Zeybek, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muammer Buçak 8 yıl 9 ay, Personelden Sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Oktay Özyardımcı, eski Polis Başmüfettişi Özer Zeyrek de 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan eski Emniyet Müdürü Necmeddin Ulusal, emniyetteki işlemlerinin ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.