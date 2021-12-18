FETÖ'deki ilişki ağının yazışmaları ortaya çıktı! 'Askerden gelen bir arkadaşımız var'

FETÖ’nün MASAK yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 8 sanık hakkında Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 4 Kasım’da, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 4 sanık hakkında 1 yıl 10 aydan, 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası verildi. 2 sanık hakkında beraat kararı verilirken, 1 sanığın ise dosyası ayrıldı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak yaptığı itiraflar nedeniyle hakkında hükmün açıklamasına geri bırakılmasına karar verilen sanık B.C. için, FETÖ’nün Izdivaç sorumlusunun yaptığı yazışma da gerekçeli kararda yer aldı. ByLock üzerinde yapılan yazışmada şu ifadelere yer verildi:

“Abla bizim askerden gelen bir arkadaşımız var, daha önce izdivacıyla çok ilgilenmemişiz. Bu arkadaşa uygun aday arıyoruz. Sizinle istişare etmek istedik. Arkadaşımın özellikleri 5 üzerinden 4’lük. Eskişehir’de ikamet ediyor, 172 cm, 75 kg. Bilgisayar mühendisliği mezunu. Ankara’da bürokrat. Hep hizmette kalmış, ev mesulluğu yapmış, talebe bakmış, aile hizmeti seviyor. 3 kardeşi de hizmette görünümü iyi, adayda aranılan şartlar 1990, 1989,1988, 1987, 1986, 1985 doğumlu olabilir fakülte mezunu olmalı, memleketine yakın olursa iyi olur olmazsa istişare edilir fedakarlık şart değil. İki türlü de kabulüz. Sizin adaylarınızdan uygun olan var mıdır. S. E. olabilir.”

FETÖ’DE 2013 KRİTERİ

Mahkeme gerekçeli kararını açıklarken örgüt üyeliği suçundan hakkında beraat kararı veren sanıklar yönünden, dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Kararda, beraat eden M.T. isimli sanığın savunmasında, 2005-2006 yıllarında örgüte ait evlere ders çalışmaya gittiğini, 2010 yılında üniversiteyi kazandıktan sonra maddi durumu iyi olmadığı ve yurda çıkmadığı için örgütün evlerinde kaldığını beyan ettiği belirtilerek şöyle denildi: “Sanığın faaliyetlerini bir dönem cemaat olarak bilinen bu yapının gerçek yüzü ve niyeti ortaya koyan olaylardan sonra (17-25 Aralık 2013 olayları) devam ettirdiğine dair somut bir delil ve tanık beyanı bulunmamaktadır. Örgüt üyeliği için aranan ‘eylemlerin yoğun, çeşitli ve sürekli olması’ kriterleri gerçekleşmemiştir.” 2012’de sohbet toplantılarına katılan N.B. için de beraat kararı verildi.