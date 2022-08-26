FETÖ üyeliÄŸinden aranan 21 ÅŸüpheli yakalandÄ±
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) Ã¼yeliÄŸi suÃ§undan haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyonda 21 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.
26.08.2022 - 09:13 | | Ã–zden ATÄ°K/ Ä°STANBUL, (DHA)Â
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda FETÃ– Ã¼yesi olma suÃ§undan haklarÄ±nda yakalama emri bulunan 25 ÅŸÃ¼pheliye gÃ¶zaltÄ± talimatÄ± verildi. 25 adreste yapÄ±lan aramalarda, 21 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.Â
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