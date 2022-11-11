FETÖ sanığı eski korgeneral İyidil'e 15 yıl 10 ay hapis

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dava açtığı 6 sanıktan Metin İyidil, EDOK Kurmay Başkanı eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit ile eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, Ankara 2nci Ağır Ceza Mahkemesince 27 Nisan 2018'de anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. İstinafa başvurulmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20nci Ceza Dairesi, İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırmış, beraat ve tahliyesine karar vermişti.

Daire, diğer sanıklara ilişkin hükümleri de hukuka uygun bulmuştu. Bu kararın ardından tahliye edilen İyidil, itiraz üzerine tekrar tutuklanmıştı. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16ncı Ceza Dairesi ise Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozmuştu. Daire, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini ve İyidil'in eylemlerine ilişkin eksik inceleme yapılmasını bozma gerekçesi yapmıştı. Kararda, İyidil'in eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre, darbeye yardım suçunu oluşturduğu ancak eksik incelemeler tamamlandıktan sonra asli fail olup olmadığına karar verilmesi gerektiği belirtilmişti. Daire, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Koçyiğit ile beraatine hükmedilen Barutcu hakkındaki kararları da bozmuştu. Bu karar üzerine İyidil, Koçyiğit ve Barutcu, Ankara 2nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmış ve 3 sanık da aynı suçtan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay'ın Metin İyidil ve Hamza Koçyiğit yönünden kararı yeniden bozması sonrası Ankara 2nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan İyidil'e anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 15 yıl 10 ay hapis, Koçyiğit'e ise aynı suçtan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, hükümle birlikte 2 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.